500 Euro für Schwimmer der SSG

Bensheim. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat den hessischen Schwimmvereinen für ihre Arbeit gedankt. „Die hessischen Schwimmvereine bringen nicht nur unzählige Talente und Meisterschaftsgewinner hervor, sondern sie sorgen auch dafür, dass Kinder und Erwachsene das Schwimmen erlernen können. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere Unterstützung. In diesem Jahr fördern wir 184 Vereine, die Schwimmen anbieten, mit insgesamt 92 000 Euro Sondermitteln“, sagte Ministerpräsident Boris Rhein am Freitag in Wiesbaden.

Geld aus Lotto-Einnahmen

Aus dem Kreis Bergstraße erhalten die Sport- und Spielgemeinschaft DJK SSG Bensheim, der Schwimmclub 1949 Heppenheim, die Schwimmgemeinschaft Neptun Lampertheim und der Viernheimer Schwimm-Verein 1979 je 500 Euro. Die Sondermittel, die für gemeinnützige, soziale, sportliche und kulturelle Zwecke ausgegeben werden, stammen aus Lotto-Spiel-Einnahmen. „Die Zahl der Badetoten war in diesem Jahr höher als in der Vergangenheit. Richtig schwimmen zu können ist lebenswichtig“, so Ministerpräsident Rhein Deshalb unterstütze das Land auch Schwimmkurse, die vom DLRG Landesverband Hessen und vom Hessischen Schwimmverband in Kooperation mit dem Innenministerium und dem Kultusministerium mit dem Projekt „Hessen lernt schwimmen“ organisiert würden.

„Das Projekt macht es möglich, dass acht bis 13 Jahre alte Kinder und Jugendliche, die noch kein deutsches Schwimmabzeichen in Bronze – den sogenannten Freischwimmer – haben, kostenlos das Schwimmen erlernen können. Sicher schwimmen zu können ist der sicherste Schutz vor dem Ertrinken“, betont Rhein. red

Info: Mehr Informationen: www.hessen-lernt-schwimmen.de