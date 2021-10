50 Jahre Musikpavillon im Kronepark Auerbach

Auerbach. In seiner bereits dritten Sitzung hatte der Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach nicht weniger als 13 Tagesordnungspunkte abzuwickeln. Unter Leitung des Vorsitzenden Reinhard Bauß und moderiert von Geschäftsführer Karl-Heinz Weigold wurde dies auch in gut zwei Stunden geschafft.

Verständlicherweise stand die Kerb an erster Stelle auf der Agenda. Abteilungsleiter Fritz Becker berichtete von den umfangreichen Vorbereitungen rund um den Kerweschuppen. Die Kerwezeitung konnte an den Kerwetagen für 50 Cent käuflich erworben werden.

Als weiterer Punkt wurde die Abwicklung der traditionellen AKA-Kunstausstellung am 13. und 14. November im Bürgerhaus Kronepark behandelt. Hier werden – nach derzeitigem Stand – 17 Künstler ihre Arbeiten präsentieren. Das Thema Weihnachtsmarkt am 1. Advent ist nach Aussage von Ralph Stühling in erster Linie von der Gewinnung von Helfern für den Auf- und Abbau abhängig und daher noch offen.

Zuschüsse für Kurkonzerte

Berichtet wurde von einem konstruktiven Gespräch des engeren Vorstands mit Bürgermeisterin Christine Klein und Teamleiter Thomas Herborn. Themen waren unter anderem die Sicherung der Zuschüsse für die Kurkonzerte, das Jubiläum „50 Jahre Musikpavillon“ und das neue Büro im Bürgerhaus. Zum Jubiläum des Musikpavillons regte Reinhard Bauß einen „Tag der offenen Bühne“ an, bei dem jeder Auerbacher seine Talente, ob künstlerischer, sportlicher oder sonstiger Art, präsentieren könne.

Auch die Vorstellung aller Vereine wäre denkbar. Am Abend könnte ein musikalisches High-Light den Tag krönen. Als möglichen Termin fasste der Vorstand den 26. Juni 2022 ins Auge.

Lösen wird sich der Kur- und Verkehrsverein von dem Pachtverhältnis auf dem Melibokus. Dies soll zum Jahresende an den Melibokusturmverein zurückgegeben werden. In diesem Zusammenhang konnte Rechner Holger Osterberg von der erfolgreichen Umsetzung der Vorgaben des geschäftsführenden Vorstands für die Finanzstruktur des Vereins berichten. Ab 2022 wird es daher einen Etat für den Gesamtverein und die Abteilungen geben.

Der Erstellung einer Vereins-Ehrungsordnung werden sich Karl-Heinz Weigold und Horst Knop annehmen und ein Konzept erarbeiten, das Mitgliedern, Vorstandsmitgliedern und externen Personen und Institutionen gerecht wird.

Termine im kommenden Jahr

Breiten Raum der Beratungen nahm die Fixierung von Terminen für das Jahr 2022 mit folgendem Ergebnis ein:

8. Mai 2022: 1. Kurkonzert mit dem Akkordeon-Club Blau-Weiß Bensheim und Weinprobe im Bürgerhaus.

12. Juni: 2. Kurkonzert mit Garden of Delight im Musikpavillon Kronepark.

26. Juni: 50 Jahre Musikpavillon im Kronepark als Tagesveranstaltung.

24. Juli: 3. Kurkonzert mit den Original Blütenweg-Jazzern und Kunst im Park, Musikpavillon.

28. August: 4. Kurkonzert in Verbindung mit der Vorstellung der Traditionsfiguren für die Kerb 2022.

11. September: 5. Kurkonzert im Bürgerhaus Kronepark.

8. bis 10. Oktober: Auerbacher Kerb, Bürgerhaus.

13. bis 16. Oktober: Ausstellung „Auerbacher Bilder aus anderer Perspektive“, Bürgerhaus.

12./13. November: Auerbacher Kunstausstellung, Bürgerhaus

Der Verein wird an den Mitgliederversammlungen des Melibokusturmvereins und des Tourismus Service Bergstraße teilnehmen. Abschließend teilte Webmaster Michael Kärchner mit, dass die Webseite des Kur- und Verkehrsvereins in Überarbeitung ist. kn