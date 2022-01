450 „Spaziergänger“ protestierten in der Innenstadt gegen die Corona-Politik

Bensheim. Auch an diesem Montag gab es in Bensheim wieder Proteste gegen die aktuelle Corona-Politik und eine potenzielle Impfpflicht. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen trafen sich 450 Personen zu einem „Spaziergang“ in der Innenstadt, ein zentraler Startpunkt war dabei wie in den vergangenen Wochen der Marktplatz. Angemeldet war die Kundgebung wie gehabt nicht. Zu Zwischenfällen kam es nicht. „Wir hatten keine besonderen Vorkommnisse, es lief ruhig ab“, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Bensheim war gemessen an der Teilnehmerzahl erneut Spitzenreiter im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums.

Insgesamt verzeichneten die Beamten am Montagabend 39 Veranstaltungen, dabei handelte es sich um 29 „Spaziergänge“ und zehn Gegendemonstrationen.

Abgesehen von Bensheim zählte die Polizei die meisten Teilnehmer in Dieburg (300) und Groß-Gerau (210). dr/Bild: Neu

