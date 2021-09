42. Sitzung der Bensheimer Stadtteildokumentation

Bensheim. Der Arbeitskreis Stadtteil-Dokumentation kam im neu sanierten Bensheimer Bürgerhaus in der vergangenen Woche zu seiner 42. Sitzung zusammen. Im letzten Jahr war man zum 41. Treffen unter Corona-Bedingungen in Gronau zu Gast. Es gab eine Führung von Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit mit Ausführungen zur Geschichte der Gronauer Hauptstraße im Wandel der Zeit anlässlich der Baumaßnahmen. Anschließend fand die 41. Sitzung im Sportlerheim der SG Gronau am Enserbühlweg statt. Norbert Hebenstreit und sein Mitstreiter haben bei der Organisation damals tatkräftig unterstützt. red

