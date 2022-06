40 Jahre als Seniorenhelferin aktiv

Bensheim. Seine Veranstaltungen vor der Sommerpause beendete der Seniorenkreis der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg wie in jedem Jahr mit dem beliebten Grillfest. Reinhold Jost stand wieder am Grill und briet wohlschmeckende Bratwürste, die Seniorenhelferinnen hatten ein reichhaltiges Salatbüfett gestaltet, und für diverse kühle Getränke war auch bestens gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Gast war an diesem Nachmittag Uhrmachermeister Josef Gölz mit seinem Vortrag „Von den Büchsenmachern zu den Uhrmachern in Lindenfels.“ Im 18. Jahrhundert gab es in Lindenfels und Umgebung zahlreiche Büchsenmacher. Da nach dem Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) die Nachfrage nach Gewehren und Pistolen rapide sank, mussten sich die Büchsenmacher etwas einfallen lassen, um künftig ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Da sie mit Metall bestens umgehen konnten, begannen sie mit dem Bau von Uhren, besonders von Standuhren. Die Uhrmacher bauten die Uhrwerke, die Schreiner sorgten für ein schmuckes Gehäuse. Gölz, der auch die Uhren im Lindenfelser Heimatmuseum betreut, zeigte mit zahlreichen Lichtbildern wichtige Bauteile, erläuterte die Fachbegriffe und erklärte die Funktionsweise der einzelnen Uhrenbestandteile.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Feuerwehr Winterkasten Drei Neue für die Einsatzabteilung in Winterkasten Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Veranstaltungen Glattbacher Dorffest mit neuem Feuerwehr-Fahrzeug Mehr erfahren

Er hatte auch einige Bauteile mitgebracht, und die Senioren waren beeindruckt von der Präzision der Fertigung aufgrund der damaligen Möglichkeiten. Auch die bedeutende Uhrmacherdynastie Schmitt mit ihren zahlreichen Nachkommen fand Erwähnung.

Die Seniorinnen und Senioren dankten Josef Gölz mit viel Beifall für diesen sehr interessanten Vortrag. Etwas Wehmut, aber auch viel Dankbarkeit kam an diesem Nachmittag auf: Annemarie Scherer, die fast 40 Jahre als Seniorenhelferin für ihre älteren Gemeindemitglieder ehrenamtlich tätig war, wurde aus dem „aktiven Dienst“ verabschiedet. Helmut Turber dankte Annemarie Scherer, die früher auch über viele Jahre das Pfarrbüro leitete, mit einem Weinpräsent und würdigte ihre jahrelange segensreiche Tätigkeit. red