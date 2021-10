38 neue Konfirmanden

Auerbach. Gerahmt von Erntegaben wurden am Sonntag 38 Konfirmandinnen und Konfirmanden des neuen Jahrgangs in der evangelischen Bergkirche Auerbach eingeführt. Es waren zwei frische, beschwingte Gottesdienste, was einerseits auf die mitreißende Performance des Gospelchores unter Leitung von Wolfgang Vetter zurückzuführen war und andererseits auch auf die vielen Beteiligten aus Konfiteam und Kirchenvorstand.

Bei ihrer Selbstvorstellung sagten die meisten Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass ihnen die Fahrt und die in dieser Zeit gewachsene Gemeinschaft besonders gefallen habe. Gemeindereferent Uwe Ranft betonte das gänzlich neue Konfikonzept und seine Freude über die rege freiwillige Teilnahme an Freitagsevents der Mitarbeiterjugend. Pfarrer Lukas von Nordheim hob in seiner Predigt hervor, dass das intensive ehrenamtliche Engagement der Teamer bereits ein Glaubenszeugnis sei, das zusammen mit der Offenheit der Konfis einen guten Spirit erzeuge, in dem der Geist Gottes wirken könne. Die Früchte der Aussaat und der Arbeit der Teamer zeige sich darin, dass schon jetzt eine besondere Gemeinschaft und neues Gottesvertrauen zu spüren sei.

Dass sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt einige Konfis zur Jugendleiterfortbildung unter Leitung von Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret in den Herbstferien angemeldet haben, sei ein Beweis fafür. Nach dem Gottesdienst pflanzten die Jugendlichen Blumenzwiebeln ins „Urban Gardening Beet“ neben der Bergkirche zum Zeichen, dass auch manche gute Saat aufblühen möge bis zur Konfirmation im Juli kommenden Jahres. gs/red