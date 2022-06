38 Jugendliche in Fehlheim gefirmt

Fehlheim/Zwingenberg. 38 Jugendliche der Pfarrgruppe Fehlheim/ Zwingenberg wurden am Samstag in zwei Gruppen in der Kirche Sankt Bartholomäus in Fehlheim gefirmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Vorbereitung mussten coronabedingt zwei Termine ausfallen, einer davon konnte online angeboten werden. Neben den inhaltlichen Treffen gab es im Freien ein „escape room“-Event in Zwingenberg, ein Grillen mit Freilandspielen und eine Tagesfahrt zum Katholikentag nach Stuttgart. Mit der Firmspendung durch Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt erhielten die Jugendlichen nun das Sakrament der Firmung. red