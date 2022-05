36-Jähriger nach Diebstahl aus Fahrzeug in Bensheim festgenommen

Bensheim. Dank eines Zeugenhinweises haben Polizeistreifen in der Nacht zum Montag (09.05.) in Bensheim einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug festgenommen. Gegen 1.10 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete einen Mann, der sich in der Jägerstraße Zugang zu einem unverschlossenen Auto verschafft hatte, wie die Beamten jetzt mitteilten. Er durchsuchte anschließend den Fahrzeuginnenraum und entwendete Münzgeld, bevor er in Richtung Schützenstraße vom Tatort floh. Hier nahmen ihn die sofort herbeigeeilten Polizeikräfte vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Gegen den Ertappten wurde Strafanzeige erstattet. Zur Ausnüchterung kam er für den Rest der Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1