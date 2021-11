35 Schüler bekommen neue Sportschuhe

Auerbach. „Zeigt her eure Füße“, so fängt ein Kinderlied aus vergangenen Tagen an, der eine oder andere mag sich daran erinnern. In den Räumen des Schuhhauses Mitterle am Berliner Ring in Auerbach war die Aufforderung dieser Tage einmal mehr bei einer ganz besonderen Aktion präsent. Das Bensheimer Netz, das hilft, wo Hilfe gebraucht wird, hatte zur Sportschuhaktion geladen.

In Kooperation mit mehreren Schulen hatten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich die Füße vermessen zu lassen und ein Paar passende Sportschuhe zu bekommen. Insgesamt 35 Schüler waren dabei. Anerkennung fand die Aktion an vielen Stellen, unter anderem machte sich Bürgermeisterin Christine Klein vor Ort ein Bild von dem Projekt und kam mit Verantwortlichen des Bensheimer Netzes, an diesem Nachmittag in Person von Nicole Rußmann und Petra Rettig, ins Gespräch.

Zum neunten Mal stand die Aktion auf der Agenda der Initiative, insgesamt konnten so über die Jahre hinweg bereits mehr als 350 Paar Sportschuhe an Kinder und Jugendliche abgegeben werden. Das Budget für die diesjährige Aktion basierte auf einer Spende der Bensheimer C&A-Filiale sowie aus Einnahmen aus Nikolausaktionen der Jahre 2016 und 2018 in Bensheim.

Auf dem Foto zu sehen sind (von links): Mitterle-Mitarbeiterin Simi Taylor, Bürgermeisterin Christine Klein, Nicole Rußmann vom Bensheimer Netz sowie Mitterle-Mitarbeiterin Julia Bähr. thz/Bild: Zelinger

