Bensheim. Dunkel und meteorologisch ungemütlich war’s, der Mond schien auch nicht ganz so hell, als am Montagabend in der Bensheimer Innenstadt wieder „Spaziergänger“ in größerer Zahl unterwegs waren. Selbstredend keine Flaneure im klassischen Sinn, die nach oder vor dem Abendbrot noch ein paar Schritte gehen oder den Einzelhandel in der Fußgängerzone fördern wollten.

Vielmehr brachten

...