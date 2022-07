30 Jahre fairer Handel und faire Aktionen

Bensheim. In diesem Jahr kann der Bensheimer Weltladen St. Georg auf 30 Jahre fairen Handel, Aktionen, Vorträge und Öffentlichkeitsarbeit zurückblicken. Gefeiert wird mit einer Aktionswoche vom 11. bis 16. Juli, in der es Jubiläumsrabatt auf alle Produkte gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Höhepunkt und Abschluss findet am 16. Juli im Forum der LFS eine Konzertlesung mit Grupo Sal und Patricia Gualinga, einer der wichtigsten Umweltaktivistinnen weltweit, statt. Karten gibt es im Weltladen Am Wambolterhof 7.

Verkauf in der Bücherei

Im Raum der katholischen öffentlichen Bücherei neben der Kirche begann in den 1980er Jahren der Verkauf von fair gehandelten Produkten. Kaplan Markus Warsberg hatte die Idee mitgebracht und konnte Büchereileiter Rudi Hille davon überzeugen, ein paar Regalbretter für fair gehandelten Kaffee, Tee, Kerzen und Körbe freizuräumen. Gleichzeitig beschäftigte sich ein Ausschuss des Pfarrgemeinderats von Sankt Georg mit entwicklungspolitischen Themen und versuchte, dieses Anliegen den Kirchenbesuchern mit Solidaritätsessen und Schwerpunkt-Gottesdiensten nahezubringen.

Mehr zum Thema Sankt Laurentius Spendenaktion für neue Jugendräume Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Katholische Kirche Das Dekanat Bergstraße-Mitte setzt vor seiner Auflösung einen markanten Schlusspunkt Mehr erfahren

In Kooperation mit dem Nord-Süd-Forum, BUND, Amnesty International und anderen Gruppen wurden die Themen „Bewahrung der Schöpfung“ und „fairer Handel“ mit Info-Ständen in der Fußgängerzone den Bensheimern vorgestellt. Die Nachfrage nach fair gehandelten Produkten wuchs, und die Aktiven entschlossen sich, den „Eine-Welt-Laden St. Georg“ als Geschäft anzumelden.

Das Angebot der Buchausleihe wurde reduziert, um Platz für eine größere Verkaufsfläche zu schaffen. Im August 1992 war es dann so weit: Mit acht ehrenamtlich Engagierten konnten Bücherei und Weltladen sieben Stunden pro Woche geöffnet sein.

Wegen mangelnden Zuspruchs wurde die Bücherei 2013 geschlossen und der vergrößerte Verkaufsraum fand gute Resonanz. Inzwischen hatte sich die Weltladen-Bewegung weiter etabliert. Der „Eine-Welt-Laden“ wurde Mitglied im Weltladen-Dachverband und nennt sich seitdem „Weltladen Sankt Georg“. Eine Steuerungsgruppe engagierte sich für die Bewerbung und Zertifizierung Bensheims als „Fairtrade-Town“. Weitere Info-Stände, faire Frühstücke, Kirchen-Café-Verkauf und die Kooperation mit der Verkaufsstelle Sankt Laurentius machten das Anliegen des fairen Handels in Bensheim noch bekannter.

Gute Resonanz

Die Renovierung des Schulhauses neben der Kirche zwang die Ehrenamtlichen des Weltladens im März 2019 seine Türen am Marktplatz zu schließen. Freundlicherweise stellte die Stadt Bensheim dem Weltladen-Team ab August 2019 einen Teil der Räume des ehemaligen Seniorentreffs für zwei Jahre zur Verfügung.

Dort zog bekanntlich damals die städtische Tourist-Info ein. Der Verkauf von fair gehandelten Produkten mitten in der Fußgängerzone wurde unter der Leitung von Uschi und Thomas Götz sowie Ursula und Rudi Hille sehr erfolgreich fortgesetzt. Das Team wurde auf 25 Mitarbeitende und die wöchentlichen Öffnungszeiten auf 39 Stunden erweitert. In Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat der Pfarrei Sankt Georg gelang es den Ehrenamtlichen, zum Juli 2021 neue Räumlichkeiten Am Wambolterhof gemeinsam mit der Nähwerkstatt Nanai anzumieten.

Nach der Renovierung der Räume mit finanzieller Unterstützung des Weltladen-Dachverbands und der Pfarrei Sankt Georg feierte das Team im vergangenen Jahr am 28. August die Einweihung mit Pfarrer Christian Stamm mit vielen Gästen, Grußworten und Sektempfang.

Der Bensheimer Weltladen Sankt Georg und die Nähwerkstatt Nanai freuen sich über die attraktiven Räume, großzügigen Schaufenster und das nette Miteinander mit den anderen Geschäften am Wambolter Hof, was auch die gute Resonanz der Bensheimerinnen und Bensheimer beweist. red