3 G-Regel in den Barmer-Filialen

Bensheim. Die Barmer reagiert auf die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie und passt die Besuchsmöglichkeiten in ihren Geschäftsstellen an. Ab sofort können sie nur noch gemäß der sogenannten 3G-Regel betreten werden.

Damit will die Krankenkasse nach eigenen Angaben den Gesundheitsschutz der Versicherten und Beschäftigten sicherstellen. „Versicherte sind weiterhin in unseren Geschäftsstellen willkommen. Dabei ist eine Terminvereinbarung sinnvoll, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Zutritt erhalten allerdings nur vollständig Geimpfte, Genesene und Menschen mit einem aktuellen negativen Testnachweis“, betonte Marcel Amend, Regionalgeschäftsführer in Bensheim.

Wichtig ist, den Personalausweis mitzubringen. Dieser diene der Kontrolle. Die AHA-Regeln mit Mindestabstand, Hygienemaßnahmen und einer medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung würden weiterhin gelten. Aufgrund der hohen Zahlen sei es ratsam, alternative Kontaktwege zu nutzen. Eine Betreuung sei über Telefon, Mail und Internet gewährleistet. Alle Kontaktmöglichkeiten zur Barmer finden Versicherte unter: www.barmer.de/a000002. red