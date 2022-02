3 D-Modell erleichtert die Orientierung

Bensheim. In einer Kooperation mit der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim haben die elf neuen dualen Studierenden von TE Connectivity an einer mit Schülern entwickelten Praxisaufgabe ihre Fähigkeiten testen können.

In Zeiten mit beschränkten Möglichkeiten, sich zu besprechen und im großen Team zu beraten, haben die Beteiligten besonders viele Herausforderungen gemeistert. Zunächst überlegten die Studierenden verschiedener Fachgebiete, darunter Betriebswirtschaftslehre, Mechatronik, Maschinenbau, Projektingenieur- und Wirtschaftsingenieurwesen, welche Ideen man mit vereinten Kräften umsetzen kann.

Maßstabsgetreue Nachbildung

Nach Abstimmung mit den Schülerinnen und Schülern des Digital Computing Kurses von Rainer Wieland an der KKS wurde schnell die Entscheidung gefällt, ein 3D-Modell-Diorama zu bauen. Das Diorama zeigt Schülerinnen und Schülern, wo sich die Räume im Neubau der Karl-Kübel-Schule befinden, der in diesem Jahr von der Schulgemeinde bezogen wird. Es handelt sich dabei um eine maßstabsgetreue, barrierefreie Nachbildung des Schulbaus.

Über ein Display können Schüler die Raumnummer eingeben, anschließend fährt sich, durch einen kleinen Motor angetrieben, das gewählte Stockwerk aus.

Man sieht nun die Umrisse der einzelnen Räume auf dem Stockwerk und der gesuchte Raum leuchtet auf. Die einzelnen Etagen wurden mithilfe eines 3D-Druckers modelliert. Mithilfe des Projektes wird allen Besucherinnen und Besuchern der KKS die Orientierung im neuen Gebäude erleichtert. Die Studierenden mussten das Projekt innerhalb eines Semesters fertigstellen. Im Dezember wurde das Projekt feierlich der Schule übergeben. Mutgard Hornbacher und Ingo Arndt begrüßten die Gäste im Namen der Schulleitung und nahmen das Projekt entgegen.

Kevin Schlürscheid, dualer Student im Maschinenbau, sagt über das Projekt: „Wir haben eine gute Gruppendynamik entwickelt und ich konnte meine Elektronik- und Programmierkenntnisse erweitern.“

Der Schulkoordinator für berufliche Orientierung, Dr. Christian Lannert, sagte: „Kooperationen mit lokalen Unternehmen bereiten Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vor und helfen ihnen dabei, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen wertvolle persönliche Kontakte zu knüpfen.“

Dieses intensive Projekt hat den Studierenden sowie den Schülerinnen und Schülern viel Freude bereitet und einen Einblick in zukünftige Projektarbeiten gegeben. Zeitmanagement und Kommunikation haben zu den größten Erkenntnissen gezählt und werden sicherlich helfen, in ihrer Laufbahn weiterhin erfolgreich zu sein. red