28 neue Stolpersteine werden in Bensheim und Umgebung verlegt

Bensheim. Das Goethe-Gymnasium, die ehemalige Höhere-Töchter-Schule beziehungsweise das Lyzeum Bensheim, ehrt anlässlich des 150. Schuljubiläums seine ehemaligen jüdischen Schülerinnen und deren Familien. Die Geschichtswerkstatt unter Leitung von Florian Schreiber hatte deren Namen und Schicksale recherchiert und die Verlegung von Stolpersteinen für insgesamt 14 Familien mit 60 Menschen, die in Lager deportiert wurden oder fliehen mussten, organisiert (wir haben berichtet).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klassen und andere Mitglieder der Schulgemeinde haben dafür Patenschaften übernommen und finanzieren diese. Das Erinnerungsprojekt, das mit der Verlegung der ersten Gedenksteine im September 2021 begann, wird nun fortgesetzt.

Am Mittwoch (9.) und Donnerstag (10.) werden insgesamt 28 neue Stolpersteine in Bensheim, Lampertheim, Bürstadt und Alsbach-Hähnlein verlegt. Nach Möglichkeit werden Angehörige einiger Familien per Videokonferenz an der Verlegung teilnehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Aktion beginnt am Mittwoch (9.) um 9 Uhr in Bensheim, in der Postgasse 7. Dort lebte die Familie Löb, deren Tochter Ruth eine ehemalige Schülerin war. Ferdinand und Rosa Löb wurden 1941 in Kaunas/Litauen ermordet. Ruth floh in die USA, ebenso wie ihr Bruder Max. Auch für die Mutter von Rosa Löb, Karoline Morgenstern, wird ein Stolperstein verlegt.

Die Verlegung der Stolpersteine für die Familie von Lotte Marx schließt sich an. Edgar und seine Frau Hedwig sowie ihre beiden Töchter Edith und Lotte lebten in der Darmstädter Straße 34. Der Familie gelang 1937 die Flucht in die USA. Die Patenschaft für diese Stolpersteine haben Schulleiter Jürgen Mescher und sein Vorgänger Klaus Holl übernommen.

In der Darmstädter Straße 76 waren die Familien Marx und Simon zu Hause. Isidor und seine Frau Erna Marx konnten 1939 nach Uruguay fliehen, später siedelten sie in die USA über, wo ihre Tochter Liselotte bereits seit 1938 bei ihrer Schwester Erna Simon, beide ehemalige Schülerinnen des heutigen Goethe-Gymnasiums, lebte. Erna Simon, geborene Marx, war mit ihrer Tochter Helga 1937 in die USA zu ihrem Mann Walter geflohen, der Deutschland bereits 1936 verlassen hatte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weitere Stationen im Ried

In Lampertheim werden ab 12 Uhr Stolpersteine für die Familie Hochstädter verlegt. Moritz und Anna Hochstädter lebten in der heutigen Martin-Kärcher-Straße 47. Moritz Hochstädter war Viehhändler und Metzger. Das Paar hatte drei Töchter, Magda, Helene und Margarete. Moritz Hochstädter war 1933 mehrere Wochen im Konzentrationslager Osthofen inhaftiert. Daraufhin war klar, dass die Familie Deutschland verlassen musste.

Magda Hochstädter war bereits 1929 in die USA emigriert, daher gelang es Helene 1934, zu ihrer Schwester nach New York zu kommen. Die jüngste Tochter Margarete (Gretel) floh 1936 mit den Eltern nach Johannesburg, Südafrika.

Darauf folgen um 14 Uhr in Bürstadt die Stolpersteine für die Familie Sondheimer. Adolf Sondheimer wurde 1933 verhaftet und war einige Wochen im Konzentrationslager Osthofen inhaftiert. Er starb kurz nach seiner Entlassung. Seine Tochter Alice konnte Deutschland 1934 verlassen und emigrierte in die USA.

Die zweite Tochter, Hertha, zog 1935 nach Bensheim und floh mit ihrer Mutter Clementine 1937 zunächst nach Buenos Aires. 1941 gelangten die beiden zu Alice Sondheimer in die USA.

Am Donnerstag (10.) geht es um 9.55 Uhr in Alsbach-Hähnlein weiter. In der Georg-Fröba-Straße 14, früher Vordergasse 14, lebte bis 1937 die Familie Lehmann: Aron Lehmann und seine Frau Doreth mit ihren Kindern Hugo, Julius, Ludwig und Selma, die Schülerin des heutigen Goethe-Gymnasiums war.

Die Kinder der Familie Lehmann flohen zwischen 1933 und 1938 nach Palästina beziehungsweise in die USA. Aron und Doreth Lehmann zogen im Jahr 1937 zunächst nach Darmstadt, von wo aus ihnen noch 1940 ebenfalls die Flucht in die USA gelang. red