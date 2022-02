270 "Spaziergänger" in der Bensheimer Innenstadt

Bensheim. Am „Montagsspaziergang“ gegen die aktuelle Corona-Politik der Regierung nahmen nach vorläufigen Angaben der Polizei in der Bensheimer Innenstadt 270 Personen teil - und damit, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums, deutlich weniger als in den vergangenen Wochen. Vor Wochenfrist waren es 450 Demonstranten, die bei der nicht angemeldeten Kundgebung mitmarschierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir hatten wie bisher auch einen sehr ruhigen Verlauf, es gab keine besonderen Vorkommnisse“, betonte die Polizeisprecherin. Im Bereich des Präsidiums Südhessen habe es 46 Veranstaltungen gegeben, 36 „Spaziergänge“ und zehn Gegendemonstrationen, mit insgesamt 3140 Teilnehmern.

Bensheim war jedoch nicht mehr der Spitzenreiter, was die Zahl der Mitwirkenden angeht. In Dieburg (300) und Rimbach (ebenfalls 300) kamen mehr Menschen zusammen. In der Weschnitztalgemeinde gab es eine angemeldete Kundgebung mit einem Redner, was laut Polizeipräsidium Südhessen mit ein Grund für die hohe Teilnehmerzahl gewesen sein dürfte. dr/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2