2500 Euro für den Hospizverein

Bensheim. Der Hospizverein Bergstraße freut sich über eine Spende in Hohe von 2.500 Euro aus dem Charity-Fonds von Primo Medico, dem Netzwerk führender Ärzte und Spezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Standorten in München und Lorsch. Asmus Grebbin (links), Geschäftsführer von Primo Medico, hat den Spendenscheck stellvertretend an Wolfgang Mansfeld und Stefanie Vontra übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verbindung von Patient und Arzt

Primo Medico ist es nach eigenem Bekunden ein großes Anliegen, mit der Spende an den Verein eine enorm wichtige Institution zu unterstützen. Primo Medico ist ein Netzwerk für medizinische Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Die Aufgabe des Netzwerkes besteht darin, eine direkte Verbindung von Patienten und Arzt zu schaffen und damit jedem Patienten die Möglichkeit zu bieten, zu seiner Erkrankung einen geeigneten Spezialisten zu finden.

Der Netzwerk-Service steht auch internationalen Patienten zur Verfügung und stärkt damit den Gesundheitsstandort Deutschland nachhaltig. Über fünf Millionen Patienten informieren sich jährlich auf Primo Medico über beste medizinische Versorgung und gehen dabei mit den Ärzten und Kliniken in den Dialog. zg/Bild: Neu