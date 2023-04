25 Tonie-Figuren gespendet

Bensheim. Große Freude im Bereich „Kinder, Jugend & Familie“ der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb): Die Aktion „Spende Deinen Tonie“ wurde im März erfolgreich beendet und 25 der gleichnamigen Figuren, mit denen Musik oder Hörspiele abgespielt werden können, sind den Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung inzwischen übergeben worden.

Einen Monat lang hat die bhb in ihrem IdeenReich in der Darmstädter Straße 150 in Bensheim-Auerbach und weiteren Geschäften in der Region Tonies gesammelt. Die Tonie-Boxen können auch von Kindern und Jugendlichen mit motorischen oder sensorischen Defiziten genutzt werden und fördern somit die Selbstständigkeit der jungen Menschen, heißt es in der Pressemitteilung der Behindertenhilfe.

„Wir danken allen Spenderinnen und Spendern für ihren Einsatz“, heißt es vonseiten der bhb. Wer die Aktion verpasst hat, kann auch weiterhin Tonie-Figuren im IdeenReich abgeben. red