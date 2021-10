25 Jahre beim Friseur „Schnipp Schnapp“

Bensheim. Ihr 25-jähriges Arbeitsjubiläum feierte die Friseurin Cornelia Neu kürzlich im Friseursalon „Schnipp Schnapp“ in Auerbach. Am 1. Oktober 1996 war Cornelia Neu nach einer Mutterschaftspause wieder an die Wirkungsstätte zurückkehrt, an der sie zuvor schon viele Jahre gearbeitet hatte. Geändert hatte sich allerdings der Name des Salons, denn nachdem ihre damalige Chefin Ursula Bednarczyk in den Ruhestand gegangen war, hatte ihre Kollegin Marita Poppek das Geschäft als „Friseur Schnipp Schnapp“ wiedereröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Eigentlich arbeiten wir beide schon immer zusammen“, erzählen Cornelia Neu und Marita Poppek lächelnd beim Pressetermin. „Auf Cornelia kann ich mich immer hunderterprozentig verlassen,“ lobte Marita Poppek nicht nur die hohe Professionalität von Cornelia Neu auf der einen Seite, sondern auch ihren einfühlsamen Umgang mit der Kundschaft, ihre tolle Teamarbeit sowie ihre Fähigkeit, auch im größten Stress Ruhe zu bewahren.

Als Dankeschön für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit bekam Cornelia Neu einen Blumenstrauß überreicht.

Im Namen der Friseurinnung Bergstraße gratulierte Michael Kessler zu diesem Jubiläum und überreichte eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main sowie ein Weinpräsent. tn/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2