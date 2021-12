25 Jahre Beautyline Cosmetic in Bensheim

Bensheim. Fürs Foto nimmt Pupak Nazar dort Platz, wo es sich ansonsten Kunden im Liegen bequem machen, um sich von ihr behandeln zu lassen. Pupak Nazar feiert in diesen Tagen Jubiläum. Seit 25 Jahren hat sie mit Beautyline Cosmetic ein eigenes Kosmetikstudio in Bensheim.

Sie zeigt sich zufrieden, ihre Arbeit, das ist ihr anzumerken, liebt sie, macht sie heute noch so gerne wie zu Beginn. „Es macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß, meine Kunden zu verwöhnen“, hat sie anlässlich des Jubiläums notiert, entsprechend geht ihr ganz besonderer Dank an die Kunden. In ihrem Studio bietet die Expertin ein umfassendes Beauty- und Wellnessangebot, Fingernägel, Gesicht, Körper, der Bogen der Leistungen ist weit gespannt. Um immer auf der Höhe der Zeit zu sein und somit zeitgemäße Behandlungen zu ermöglichen, stehen für Pupak Nazar regelmäßig Weiterbildungen auf der persönlichen Agenda.

Gerne, so sagt sie, hätte sie das Jubiläum ihres Studios groß gefeiert, der eigentliche Festtag ist der 6. Dezember.

Doch was aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich ist, soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. thz/Bild: Zelinger

