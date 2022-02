240 „Spaziergänger“ in der Innenstadt

Bensheim. Fußmarsch durch die Innenstadt: Auch am vergangenen Montagabend waren in Bensheim wieder „Spaziergänger“ unterwegs, um gegen die aktuelle Corona-Politik ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Nach Angaben der Polizei kamen 240 Personen zu der – wie bisher üblich – nicht angemeldeten Kundgebung zusammen. Zu Zwischenfällen kam es nicht. „Es blieb alles friedlich“, betonte eine Polizeisprecherin. Bensheim war im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Südhessen erneut die Stadt mit den meisten Teilnehmern, gefolgt von Groß-Gerau und Groß-Umstadt (jeweils 200). Insgesamt gab es in Südhessen laut Polizei 36 Veranstaltungen mit 2330 „Spaziergängern“ sowie knapp 180 Gegendemonstranten. Alles in allem nimmt die Zahl der Demonstranten allerdings ab. dr/Bild: Neu

