22 neue Friedenssteine

Hochstädten. Am Sonntag, 22. Mai, um 15 Uhr werden in Hochstädten die 22 neuen Friedenssteine im Friedensmal, die für Werte im Miteinander stehen sollen, feierlich eingeweiht. Jeder Stein steht nach Angaben des Initiators für eine andere Perspektive auf das Thema, die sich an jeweils einem der 22 hebräischen Buchstaben festmacht.

Vom Jerusalem Friedensmal aus sind es auch 22 Kilometer Luftlinie bis zum Dom der Stadt Worms; die mittlere Stadt des ehemaligen Jerusalems am Rhein. Seit vergangenem Jahr gilt durch die Entscheidung der Unesco das ehemalige „Jerusalem am Rhein“ als Weltkulturerbe.

Höhepunkte der Veranstaltung werden die Rede des Philosophen Gunnar Kaiser über die Werte im Miteinander sein und darüber, was Freiheit bedeutet, und eine professionelle 30-minütige Tanzperformance der Tanzkompanie Artodance aus Schlüchtern sein, bei der auch die Bensheimerin Miriam Kreß tanzt. Musikalisch wird die Veranstaltung der Bardensänger Eloas Lachenmayr vom Bodensee begleiten, der am Friedensmal seine Lieder vorstellen wird.

Empfangen werden die Besucher ab 14.30 Uhr vom Freiheits-Singkreis Seeheim, der auch alle zum Mitsingen einlädt. Der Veranstalter, die Stiftung Friedensmal aus Hochstädten, rät den Besuchern je nach Wetterlage Regenschirme, Sonnenschutz und Decken zum Setzen mitzunehmen. red