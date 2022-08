Bensheim. Rund 200 Euro haben Kriminelle am Sonntag bei einem Einbruch in die Sakristei der Heilig-Kreuz-Kirche in der Weserstraße erbeutet. Zwischen 11 und 18 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten das Geld der Kollekte.

Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol