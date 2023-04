Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Firma Sanner 20 Kinder tüfteln bei Sanner in Auerbach

Am Science Camp der Firma Sanner in Auerbach nahmen in den vergangenen Tagen 20 Kinder teil. Diese durften spannende Experimente durchführen und sich kleinen wissenschaftlichen Herausforderungen stellen.