In ihrer Praxis in der Darmstädter Straße 190 in Auerbach feiert Micaela Kindinger mit ihrem Team das 20-jährige Bestehen ihrer Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie. Im Alter von 24 Jahren hat Micaela Kindinger zunächst eine Ausbildung zur Masseurin absolviert und acht Jahre in der Nachsorgeklinik in Auerbach gearbeitet.

Danach wechselte sie nach Winterkasten. Während ihrer

...