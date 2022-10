20-jähriges Praxisjubiläum gefeiert

Auerbach. In ihrer Praxis in der Darmstädter Straße 190 in Auerbach feiert Micaela Kindinger mit ihrem Team das 20-jährige Bestehen ihrer Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie. Im Alter von 24 Jahren hat Micaela Kindinger zunächst eine Ausbildung zur Masseurin absolviert und acht Jahre in der Nachsorgeklinik in Auerbach gearbeitet.

Danach wechselte sie nach Winterkasten. Während ihrer zehnjährigen Tätigkeit in der Eleonorenklink machte sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Im Jahre 2002 wagte Micaela Kindinger den Weg in die Selbstständigkeit und eröffnete ihre Praxis in Auerbach. Mit ihrem Team bietet sie eine breite Palette an Behandlungsmöglichkeiten – ob manuelle Therapie, Krankengymnastik, Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (ZNS-Bobath/PNF), manuelle Lymphdrainage, Massage, Schlingentisch, Kiefergelenkbehandlungen, Rückenschule und zahlreiche andere Therapiemethoden. Im Bereich Wellness werden Aromaöl-Massagen und Hot Stone-Massagen angeboten.

Unser Bild zeigt (v.l.): Monika Axtheim, Katrin Meyer, Micaela Kindinger, Tanja Hansing und Julia Brunnengräber. tn/Bild: Thomas Neu