1861 im „Kasino“ gegründet

Bensheim. Am vergangenen Dienstag, 17. August, waren es auf den Tag genau 160 Jahre, dass der Männergesangverein (MGV) Harmonie 1861 Bensheim im damaligen „Kasino“ gegründet wurde. Der Männergesangverein ging aus der „Vereinigten Gesellschaft Bensheim“ hervor, einem Kreis honoriger Bensheimer Bürger.

Das Gebäude, in dem sich das Lokal „Kasino“ befand, steht heute noch in der Rodensteinstraße 38. Es wartet dort neben dem alten Sparkassengebäude auf seine Renovierung und Weiterverwendung.

Unweit davon entfernt – im Hof der Weinschänke Hillenbrand – trafen sich jetzt zahlreiche aktive Sänger der Harmonie, um das Vereinsjubiläum zu begießen, aber auch gebührend zu besingen. Noch sind Sängerferien, das heißt der regelmäßige, wöchentliche Probenbetrieb ruht. Daher war das Jubiläum umso mehr ein willkommener Anlass, die Gemeinschaft zu pflegen.

Zumal auch an eine gebührende Würdigung des 160-jährigen Vereinsjubiläums – beispielsweise im Rahmen eines Liederabends vor Publikum – in diesem Jahr Corona-bedingt nicht zu denken ist. Allerdings planen die Sänger, in der „Bensheimer Winzerwoche“ Anfang September ihre Stimmen vor Publikum erklingen zu lassen. Die hierfür passenden Lieder werden ab Dienstag, 24. August, wenn der reguläre Probenbetrieb wiederaufgenommen wird, jeweils ab 19.15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim wieder fleißig geübt. red

