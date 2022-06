1770 Euro für den Sandkasten

Bensheim. Die Sandkiste im Garten des Frauenhauses ist gefüllt worden. Nach dem Spendenaufruf im Frühling in dieser Zeitung gingen auf dem Konto des Vereins Frauenhaus Bergstraße schon 1770 Euro von verschiedenen Spendern und Spenderinnen ein.

Die größte Summe kam von einem anonymen Großspender, der Rest aus vielen Kleinspenden. Nun können die Kinder also wieder Burgen bauen und Höhlen buddeln.

Weitere Spenden notwendig

Träger des Frauenhauses ist der Verein Frauenhaus Bergstraße, der den laufenden Betrieb im Wesentlichen mit öffentlichen Zuwendungen gewährleisten kann. Es bleibt jedoch jährlich eine nicht unerhebliche Deckungslücke, die nur durch Spenden finanziert werden kann. Der Verein dankt dafür den Spenderinnen und Spendern von Herzen, auch im Namen der Frauen und Kinder, die im Frauenhaus Schutz gefunden haben.

Nach wie vor sind aber kleine und große Spenden notwendig, um den Betrieb weiter finanzieren zu können. Nähere Info und die Nummer des Spendenkontos gibt es unter www.frauenhaus-bergstrasse.de.

Der Verein ist dem Kreis nach eigenem Bekunden einerseits sehr dankbar, dass die Immobilie des Frauenhauses grundlegend saniert wird. Andererseits führe dies aber dazu, dass nicht durchgehend alle Zimmer belegt werden können und es daher zu Miet- und Einnahmeausfällen des Vereins kommt.

In diesem Zusammenhang weist der Vorstand des Frauenhauses auch auf die Wohnungssuche einer Bewohnerin hin. Derzeit möchte diese mit ihren Kindern gern in eine eigene Wohnung ziehen. Sie arbeitet in Bensheim und auch ein Sohn macht dort eine Ausbildung. Gebraucht wird eine Wohnung für vier Personen, mit Küche und Bad, die in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel liegt, so dass Bensheim gut erreicht werden kann. Die Miete sollte 850 Euro nicht übersteigen, die Nebenkosten sollten überschaubar sein.

Nähere Info gibt es im Falle eines Angebots über das Frauenhaus, Telefon 06251/78388, oder kontakt@frauenhaus-bergstrasse.de. Der Umzug in eine eigene Wohnung würde nicht nur der Familie die Möglichkeit eines eigenständigen Lebens bieten, sondern die Raumsituation im Frauenhaus während der Sanierung entspannen. red