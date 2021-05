17-Jähriger prallt mit Smart gegen geparkten Mercedes

Bensheim. Betrunken und ohne Führerschein prallte nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag ein 17-Jähriger mit einem Smart gegen ein parkendes Auto. Der verletzte Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe am totalbeschädigten Smart und am geparkten Mercedes beträgt mindestens 5000 Euro. Infolge des Alkoholkonsums habe der 17-Jährige offensichtlich gegen 17.15 Uhr die Kontrolle über das Auto verloren und kollidierte im Hofweg in Schönberg mit dem Mercedes.

Wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Führerschein wird sich der junge Mann demnächst strafrechtlich verantworten müssen, teilte die Polizei abschließend mit.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren