1500 Euro für die Drachenberge

Bensheim. Kürzlich übergab Familie Kunkel aus Lorsch eine Spende an den Förderverein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“. Verena und Dennis Kunkel hatten die Idee, mit einem Gulaschsuppen-Essen die Finanzierung der Rammbockschaukel im neuen Burgbereich der Drachenberge zu unterstützen.

So fand im November diese Benefizaktion statt. Familie Kunkel schnippelte die Zutaten und kochten die Suppe in ihrer eigenen Küche zu Hause in Lorsch mit Unterstützung von weiteren Familienmitgliedern und Freunden. Zum großen Erfolg trugen zwei Sponsoren bei, die Bötchen spendeten und sich an den Zutaten beteiligten. Ebenso kümmerten sich die Kunkels auch noch um Kuchenspenden.

Über 200 Portionen Gulaschsuppe konnten dann an den Drachenbergen gegen eine Spende abgegeben werden. Für die Getränke sorgte der Sterntaler-Förderverein. So stand am Ende die stolze Summe von 1500 Euro zu Buche.

Diese Summe wurde nun offiziell von der Familie Kunkel an die „Sterntaler“ übergeben. Die Verantwortlichen bedanken sich für die tolle Aktion und hoffen, dass weitere Ideen von Menschen in der Region zur Fertigstellung der Drachenberge-Anlage beitragen. Nächstes Ziel des Fördervereins ist die Finanzierung der Tampen-Schaukel (insgesamt 25 000 Euro) bis Weihnachten.

Unser Bild entstand bei der Spendenübergabe: (v.l.) Felix Backs vom Sterntaler-Förderverein, Dennis und Verena Kunkel mit ihren Söhnen Miko und Kiano sowie Heike Lulei und Natasa Bojic Bosancic (ebenfalls Förderverein). red/Bild: Verein