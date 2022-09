14 neue Schülerinnen und Schüler an der Seebergschule

Bensheim. Auch an der Seebergschule in Bensheim hat nach den Sommerferien ein neues Schuljahr begonnen. An der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wurden 14 Schülerinnen und Schüler eingeschult. Sie wurden am ersten Schultag von den verschiedenen Klassen der Grund- und Mittelstufe herzlich mit Mitmachliedern empfangen und konnten ihre neuen Klassenkameraden und Lehrer kennenlernen. Begrüßt wurden die „Neuen“ in der Sporthalle von Schulleiterin Petra Thobe (rechts) . red/Bild: Thorsten Gutschalk

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1