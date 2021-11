135 Hühner und Tauben

Schwanheim. Am heutigen Freitag (26.) wird im Schwanheimer Dorfgemeinschaftshaus letztmalig Hand angelegt, um alles für die große Rassegeflügelschau am Wochenende vorzubereiten. Nach dem Einzug der Tiere heute Abend küren am Samstag die Preisrichter die besten Tiere der elf Aussteller des Vereins.

Insgesamt werden 135 Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben aus 15 verschiedenen Rassen und Farbschlägen zu sehen sein.

Besucher sind am Sonntag (28.) November, von 9 bis 16 Uhr willkommen. Neben den Tieren selbst warten weitere Höhepunkte wie ein Eierrundgang und Küken, die live vor Ort schlüpfen, auf Besucher – vor allem für Kinder ist die Schau damit ein echtes Erlebnis, das ihnen die heimische Natur und Tierwelt näherbringt. Für das leibliche Wohl ist mit einem zünftigen Mittagessen sowie der großen Kaffee- und Kuchentheke gesorgt.

In der Halle und im Gastronomie-Bereich gilt die 2 G-Regel. Der RGZV Schwanheim lädt alle interessierten Tierfreunde und Bürger, insbesondere Familien, zu einem Besuch der Schau ein. Der Eintritt ist frei. red

