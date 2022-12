122 Tiere aus über 20 Rassen gezeigt

Schwanheim. Die Geflügelzuchtvereine haben sich aus Liebe zum Tier dem Erhalt seltener Rassen verschrieben. Geflügelzucht steht für Naturverbundenheit und Freude am Tier. Ziel der heutigen Rassenzucht ist es, das traditionelle Erbgut, die Zuchterfahrung und das Wissen der Züchter zu erhalten.

Im Dorfgemeinschaftshaus

Jeder Züchter steckt das ganze Jahr über viel Arbeit in seine Zuchtlinien, um gegen Ende des Jahres auf den Ausstellungen seine Tiere zu präsentieren. So auch in Schwanheim, wo der Rassegeflügelzuchtverein zur Lokalschau ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen hatte.

Nach einer Ausstellung unter coronabedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr waren nun alle Beteiligten froh, dass der Höhepunkt im Jahr der Rassegeflügelzüchter wieder in gewohnter Weise und ohne Auflagen stattfinden konnte. Den Atem angehalten hatten die Verantwortlichen trotzdem bis zum letzten Moment.

Nicht wegen Corona oder der Energiekrise, sondern wegen der sogenannten Vogelgrippe, die sich aktuell vor allem in Mecklenburg-Vorpommern ausbreitet und dort reihenweise zu Schauabsagen geführt hat.

Die Züchter stellten insgesamt 122 Tiere aus über 20 Rassen und Farbschlägen aus und zu sehen waren dabei Enten, Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben.

Ein weiteres Highlight waren neben einer Präsentation von vielen verschiedenen Eiern – von Strauß über Emu bis zur Zwergwachtel – die Küken, die vor Ort aus ihrem Ei schlüpften. Daran hatten vor allem die jüngsten Ausstellungsbesucher ihre große Freude, konnten sich kaum satt sehen und waren begeistert.

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen der Züchter und im Rahmen des Züchterabends waren wieder die Preisträger des Rassegeflügelzuchtvereins geehrt werden.

Hier erhielt der Ehrenvorsitzende des Vereins Wilhelm Seehaus den Preis für die beste Gesamtleistung mit sechs Tieren auf seine Gimpeltauben.

Den Zuchtpreis auf vier Jungtiere aus diesem Jahr errang bei den Hühnern Erik Schwerdt mit Welsumern und bei den Tauben Wilfried Michalka mit Pommerschen Kröpfern. Die Pokale für die besten Einzeltiere errangen Lars Becker, Wilfried Michalka sowie Manfred Borger. net