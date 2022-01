1200 Euro für das Kinder-Palliativ-Team

Heppenheim/Bensheim. Eine Spende von 1200 Euro hat in dieser Woche das Kinder-Palliativ-Team Südhessen an der Bergstraße entgegengenommen. Vor den Toren der Polizeidirektion Bergstraße in Heppenheim übergaben die Bensheimer Sylvia und Andreas Kumpf (links) symbolisch einen Herzscheck an Amelie Reuss und Professor Joachim Pietz vom Kinder-Palliativ-Team.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Geld war anlässlich der Pensionierung von Andreas Kumpf bei der Polizei in Heppenheim zusammengekommen. Kumpf wollte zum Abschied keine Geschenke, sondern bat im Kollegenkreis um Spenden für den guten Zweck. Den Kontakt zum Kinder-Palliativ-Team haben die Kumpfs seit langem. Ihr Sohn Philip wird aufgrund einer angeborenen Erkrankung seit einigen Jahren daheim beatmet, liebevoll kümmern sich die Eltern um ihr Kind und erlebten dabei über längere Zeit Betreuung durch das Kinder-Palliativ-Team. Deren Vertreter zeigten sich erfreut über die nun erfahrene Unterstützung ihrer Arbeit. Spenden, betonten Reuss und Pietz, seien ein wichtiger Teil der Finanzierung der Arbeit des Teams jenseits des von den Krankenkassen getragen Pflegeparts. Unter anderem komme das Geld sozialen und psychologischen Angeboten zugute.

Umfassende Infos über das Kinder-Palliativ-Team Südhessen gibt es im Internet unter www.kinderpalliativteam-suedhessen.de. thz/Bild: Zelinger

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2