100 Schwimm-Abzeichen in Bensheim überreicht

Bensheim. Die Kooperation zwischen DLRG und DJK SSG Schwimmen zahlt sich für die Schwimmfähigkeit von Acht- bis Zwölfjährigen aus.

Beiden Vereinen war es nach den rund zehn Monaten Lockdown der Bäder ein großes Anliegen, den dadurch ausgefallenen Schwimmunterricht zu kompensieren und den betroffenen Kindern die Erlangung des Bronze- und auch Silberabzeichens im Schwimmen zu ermöglichen.

Sechs Kurse seit Juli

Die Übungsstunden dazu stellt die SSG Bensheim, zeitweise waren es fünf Bahnen, die sonst vereinsintern belegt sind. Übungsleiter stellen sowohl die DLRG als auch die SSG, so dass eine gute Betreuung aller Teilnehmer gewährleistet ist.

Unter diesen Voraussetzungen wurden seit Juli sechs Schwimmkurse mit je zehn Zeitstunden durchgeführt. Die beiden aktuellen Kurse mit insgesamt 34 Teilnehmern werden durch die Franziska-van-Almsick-Stiftung finanziert, vorherige Kurse profitierten bis November von Förderprogrammen des Landes Hessen. Die mehrfache Weltrekordlerin Franziska van Almsick unterstützt unter dem Motto „Kinder müssen schwimmen lernen – denn schwimmen rettet Leben“ mit ihrer Stiftung Projekte in 42 Städten bundesweit.

Am letzten Wochenende vor den Weihnachtsferien wurde nun nach acht Schwimmstunden das 100. Bronzeabzeichen seit Beginn der Kurse abgenommen und es kamen noch drei dazu, so dass in sechs Monaten insgesamt 103 Abzeichen den stolzen Teilnehmern übergeben wurden.

Neue Kurse schon ausgebucht

Die im Januar verbleibenden Stunden des aktuellen Kurses nutzen alle Kinder mit viel Einsatz und Engagement, um weiter für das Silber-Abzeichen zu üben. Dieses haben nach dem Erwerb des Bronze-Abzeichens inzwischen 31 Kinder zusätzlich geschafft.

Ende Januar 2022 starten zwei neue Bronze-Kurse, die jedoch schon vollständig ausgebucht sind. Bei Interesse kann unter info@schwimmen.ssg-bensheim.de nach weiteren Kursen angefragt werden.

Die Prüfungsleistungen für das Bronzeabzeichen umfassen:

Einen Kopfsprung vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen ohne Festhalten, dabei sollen mindestens 200 Meter geschafft werden, 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 50 Meter in der anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne Festhalten).

Einmal zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes (zum Beispiel ein kleiner Tauchring).

Ein Paketsprung vom Startblock oder Ein-Meter-Brett.

Abfrage der Baderegeln. red