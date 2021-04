In dem Lindenfelser Stadtwald am Schenkenberg stehen, seit etlichen Monaten, Absperrgitter aus Kunststoff, um Wanderer vor brüchigen Bäumen zu schützen. Das besondere daran: Sie fangen an zu keimen. Wenn man genau hinschaut, kann man daran schon kleine, grüne Zweige erkennen.

Bleibt nur zu hoffen, dass sie nicht zu hoch wachsen, sonst müsste man aus Sicherheitsgründen die Absperrgitter absperren.

Hans Luksch

Lindenfels

