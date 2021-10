Wie ich neulich hörte, bezeichnet sich die Stadt Lorsch – scherzhaft? – als „Kulturhauptstadt der Bergstraße“. Dazu gehört dann auch ein entsprechendes Veranstaltungsprogramm, bei dem es auch mal zu Überschneidungen kommen kann.

Ich finde es aber sehr bedauerlich, wenn zwei wichtige Termine zusammen fallen und viele interessierte Lorscher Bürger zu einer Entscheidung zwischen Weltkulturerbe oder Ökumene gezwungen werden.

Am 18. November spricht zum einen Dr. Dorothea Redeker ab 18.30 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal über die Vermittlungsarbeit an der Welterbestätte, zum anderen ist an diesem Abend der „Ökumenische Novembervortrag“ der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde zu hören, der in Lorsch eine jahrzehntelange Tradition besitzt.

In diesem Jahr steht dieser zudem unter einem sehr aktuellen Thema, das unsere Zukunftsfrage betrifft.

Ökologische Theologie

Pfarrerin Dr. Bärbel Wartenberg-Potter, emeritierte Bischöfin von Lübeck, spricht in der evangelischen Kirche über das Thema: „Eine grüne Reformation? Aufbrüche ökologischer Theologie in der planetarischen Krise“. Beginn ist am 18. November um 20 Uhr.

Dr. Walter Schöpsdau

Lorsch