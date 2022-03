Die Diskussionen über die Gestaltung des Marktplatzes nimmt kein Ende. Denn immer noch scheinen politische und bauwütige Befürworter einer Bebauung eine Meinungsmehrheit zu haben. Da die Stadt kein Geld hat, sollte doch der allgemeine Bürgerwille, zumindest erstmal keine Bebauung zu machen, Bestand haben. Warten wir doch mal zehn Jahre.

In Heppenheim ist der Kirchenvorplatz für Kultur/Theater bestens geeignet. Ein gutes Beispiel in einer Stadt, auch mit geringerer Steuerbelastung. Es gibt weitere Fakten, an die zu erinnern ist.

Es darf doch nicht wahr sein, dass MEGB und das Denkmalamt bestimmen, was, wie, wo auf dem Marktplatz gebaut werden muss. Wo bleibt dabei die Mitwirkung der Stadtverordneten? Diese Frage wurde bei einer der denkwürdigen Versammlungen des Bürgernetzwerkes vom Leserbriefschreiber gestellt.

Unrühmliche Rolle

Auf die unrühmliche Rolle des Denkmalamtes ist hinzuweisen: Gestattung des Abrisses des Hauses am Markt. Mit Investverlust von mindestens zwei bis drei Millionen Euro. Verlorenes Planungsgeld und Desaster mit der Rückabwicklung des geplanten Neubaues für ein Café für ein fremdes Unternehmen.

Gott sei gedankt, dass die Sparkasse am alten Standort verbleiben wird. Denkmalschutz für das alte Gebäude im Falle des geplanten Abrisses? Fehlanzeige. Die Sparkasse könnte einige Millionen sparen. Das zum Wohle der Kunden. Wir würden gerne mal wieder Zinsen sehen oder hätte

Der Schutz der Euler-Mauer ist ebenso eine fragwürdige Entscheidung des Denkmalamtes. Diese Entscheidung wird sicherlich den Stadtsäckel direkt oder indirekt belastet haben.

Eltern der Gefahr nicht bewusst

Was soll denn aktuell noch gebaut werden? Der Zugang zur Lauter von einem intakten Spielplatz aus ist an Leichtsinnigkeit nicht mehr zu überbieten. Bei jedem Regen müsste der Bauhof schnell ausrücken, um Absperrungen zu errichten. Die Eltern scheinen sich über die Gefahren von Gewässern nicht im Klaren zu sein.

Wenn man das Vorhaben weiterbetreiben will (Invest mindestens 500 000 Euro), müssten zuerst die großen Abflussöffnungen am Rinnentor vergittert werden. Bürgermeisterin Christine Klein sollte sich bewusst sein, dass sie im Falle eines Personenschadens sicher vor Gericht stehen wird. Auf derartige Fälle ist hinzuweisen.

Immer wieder wird das Bürgernetzwerk als Zeuge für die Belebung der Innenstadt genannt. Die Veranstaltungen waren deutlich geprägt von den Interessen der Stadt. Viele Stadtverordnete der Koalition hatten fröhlich mitabgestimmt. Sie hatten also als Verursacher der Misere in eigener Sache gewirkt.

Wer ist das Bürgernetzwerk?

Zur Erinnerung: Eine Bürgerin hatte gefordert, dass die Stadtverordneten nicht mit abstimmen sollten. Sie wurde von einem Stadtverordneten regelrecht niedergemacht, der sich seine „demokratischen“ Rechte nicht nehmen lassen wolle. Wer war/ist denn das Bürgernetzwerk? Sind es die zwölf Personen, die im BA vom 12. November 2020 gelistet sind? Ich jedenfalls, als mehrfacher Teilnehmer an den Sitzungen, bin in der Zwischenzeit nicht aufgefordert worden, irgendwie mitzumachen.

Auffällig ist auch die derzeitige Rolle der ehemaligen Klein-Koalitionäre. Keiner hat heute Schuld an diesen Stadtproblemen. Das ist eben Demokratie.

Eberhard Wagner

Bensheim

