Klimaschutzminister Habeck sieht großen Nachholbedarf beim Klimaschutz und will Anstrengungen hin zu Klimaneutralität deutlich erhöhen. So weit, so gut.

Andererseits beklagt die Deutsche Lufthansa, dass sie in den nächsten Monaten circa 18 000 (!) Flüge mit leeren beziehungsweise fast leeren Jets durchführen muss, um ihre Landerechte nicht zu verlieren.

Tausende Tonnen Treibhausgas

Damit werden abertausende Tonnen schädlicher Treibhausgase völlig unnötig in die Atmosphäre geblasen, ganz zu schweigen von den Unmengen fossilen Treibstoffs, der verschwendet wird. Und die Lufthansa ist nur eine der verschiedenen europäischen Fluggesellschaften.

Verantwortlich für diesen ökologischen Wahnsinn ist laut FAZ die EU-Kommission.

Wo bleibt da der Einspruch unseres Klimaschutzministers und der Partei der Grünen insgesamt? Und wo die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung?

Dr. Peter Zehfuß

Einhausen

