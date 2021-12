Zu der zahlreich geäußerten Kritik an den Corona-Maßnahmen ist es mir in Bedürfnis, auch einmal positive Erfahrungen beizusteuern. Neulich hat der Landkreis verkündet, dass wieder drei Impfzentren eröffnet werden und man sich ab einem bestimmten Tag im Internet einen Termin reservieren kann.

Das habe ich dann gemacht und mir unter mehreren angebotenen Terminen einen ausgesucht. Zu besagter Stunde fand ich mich in Heppenheim bei Infectopharm ein. Ich hatte die nötigen Papiere vorher ausgefüllt und mitgebracht, um die Sache nicht unnötig aufzuhalten. Am Impfzentrum kam ich ohne jede Wartezeit sofort an die Reihe und erhielt von einem freundlichen Team ruckzuck meine dritte Impfung.

Beim Hinausgehen fragte ich noch, ob denn auch viele Erstimpfungen dabei waren. „Leider nicht, unter 250 vielleicht zehn“, sagte der Mitarbeiter. „Aber zehn sind zehn“, rief er mir noch hinterher.

Zur Wirksamkeit der Maßnahmen nur so viel: Vor ein paar Wochen leuchtete meine Corona-App feuerrot auf: Kontaktwarnung. Sie funktioniert also. Bisher war sie immer grün und ich hatte schon leise Zweifel. Es stellte sich heraus, dass ich mich in einem Innenraum, damals doppelt geimpft, etwa zwanzig Minuten mit jemandem unterhalten habe, der sich im Nachhinein als positiv herausgestellt hatte. Wir beide trugen Maske und hielten den empfohlenen Abstand ein. Mein Test daraufhin war negativ. Trotzdem verhielt ich mich in der Folgezeit noch vorsichtiger als ohnehin schon.

Als dreifach Geimpfter sehe ich jetzt entspannter dem Besuch unseres ungeimpften, weil erst dreijährigen Enkels entgegen, zu dem es mir schwerfiele, anderthalb Meter Abstand zu halten.

Zu Nebenwirkungen kann ich berichten, dass ich am Tag nach der Impfung ein leichtes Druckgefühl an der Einstichstelle verspürte.

Ein herzlicher Dank an alle, die im Großen wie im Kleinen zur Bekämpfung der Seuche ihren Beitrag leisten. Auch ich sehne den „Freedom Day“ herbei. Der wird aber nur kommen, wenn sich alle an die Regeln halten, auch wenn es schwer fällt, und sich impfen lassen. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl, dass ich geimpft bin.

Gerhard Eppler

Heppenheim

