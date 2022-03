„Wir wollen keine Flüchtlinge mehr. So etwas wie 2015 darf sich hier in Deutschland nicht wiederholen. Für solche Leute haben wir in unserer Gemeinde keinen Platz“. Das sind bei uns die derzeitigen Auffassungen in der Bevölkerung und in der Politik. Ich glaube, wir müssen hier schleunigst umdenken. Nach dem kriegerischen Überfall von Russland in die Ukraine sind hier nun wieder Hunderttausende von Menschen auf der Flucht und suchen nach einer Bleibe, bis die Lage für sie wieder überschaubar und sicher ist.

Wir sind hier dringend gefordert, unseren Nachbarn in dieser Notlage zu helfen – nicht durch viele mahnende Worte oder Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet, sondern durch aktive Hilfe.

Geldspenden sind da sicher eine Hilfe, doch allein reichen sie da nicht. Die Personen auf der Flucht brauchen vor allem eine Unterkunft, eine Bleibe, in der sie sich wiederfinden und neu orientieren können.

Hier sind wie damals der Kreis und die Gemeinden gefordert, wieder Plätze zu organisieren und für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge zu sorgen, Ansprechpartner bereitzustellen, Orientierung und Hilfe zu geben. Auch Vereine und Kirchengemeinden sind hier wieder gefragt. Jeder kann sich da mit einbringen.

Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, in leeren Wohnungen oder Zimmern selbst solche Flüchtlinge aufzunehmen. Je mehr von solchen Angeboten Gebrauch machen und jetzt zu einer aktiven Hilfe bereit sind, umso deutlicher wird es: Deutschland sagt Nein zum Krieg! Deutschland hilft!

Auch nach dem, was wir als Deutsche im Zweiten Weltkrieg in diesem Gebiet angerichtet haben, scheint es mir besonders wichtig zu zeigen, dass es mit uns auch anders geht. Ein Rummäkeln und Jammern ist hier nicht angebracht. Wir sollten die ukrainischen Flüchtlinge in unseren Gemeinden vielmehr jetzt mit offenen Armen empfangen und ihnen die Hilfen geben, die sie vor Ort hier brauchen.

Siegfried Schwarzmüller

Lindenfels