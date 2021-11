Seit dem 7. April konnten wir Hausärzte unseren Patienten ein Impfangebot machen. Mit Unterstützung der Impfzentren, Mobilen Impfteams und der Betriebsärzte haben wir es neben unserer üblichen hausärztlichen Tätigkeit geschafft, fast 70 Prozent der Bevölkerung vollständig zu impfen. Unsere Medizinischen Fachangestellten tragen dabei in zahlreichen Überstunden die Hauptlast der Impfleistungen.

An der erforderlichen Logistik hat sich seit Beginn der Impfkampagne nichts geändert. Bei den Corona-Impfstoffen haben wir sogenannte „Vials“, also Fläschchen mit sechs Dosen Impfstoff , der erst zubereitet und aufgezogen werden muss, der dann nur sehr begrenzt haltbar ist und innerhalb kürzester Zeit geimpft werden muss. Das bedeutet, dass wir immer nur Gruppen von sechs Patienten hintereinander impfen können. Diese Patienten können wir aufgrund unserer räumlichen Gegebenheiten nur außerhalb der Sprechstunde einbestellen, um das Menschenaufkommen in der Praxis möglichst gering zu halten. Deshalb müssen wir in dieser Zeit nicht wirklich dringend notwendige Kontakte auf ein Minimum reduzieren.

Nun stehen die Auffrischimpfungen für einen Großteil der bereits geimpften Personen an, die auch grundsätzlich alle einen Anspruch darauf haben. Allerdings empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) zurecht, zunächst die empfindlichsten Gruppen zu impfen, sprich Ältere ab 70 Jahren und Personen mit bestimmten Erkrankungen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung gibt diese Empfehlung als klare Handlungsanweisung an uns Kassenärzte weiter. Wir sind sehr bemüht, diese Empfehlungen umzusetzen, allerdings müssen wir dies nun ohne Unterstützung der Impfzentren stemmen. Die anstehenden Grippeimpfungen und die Erkältungswelle mit einem sehr hohen Patientenaufkommen zusätzlich zum hausärztlichen Alltag machen es uns nicht gerade leichter. Ein wenig Unterstützung erfahren wir durch vereinzelt durchgeführte Impfaktionen mobiler Impfteams im Kreis Bergstraße, durch Betriebsärzte oder spezielle Impfpraxen.

Die Impfpriorisierung, die zu Beginn der Impfkampagne galt, wurde jetzt aufgehoben. Das bedeutet, dass Personen, die bevorzugt geimpft wurden, diesen Anspruch nun nicht mehr unbedingt haben. Vertrauen Sie weiter darauf, dass wir Hausärzte auch bei der Durchführung der Auffrischimpfungen sehr gewissenhaft und verantwortungsvoll unter Einhaltung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission STIKO und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV vorgehen.

Aus all diesen Gründen besteht zurzeit ein sehr hoher Beratungsbedarf unserer Patienten. Die Mitarbeiterinnen führen zahlreiche Telefongespräche während der üblichen Praxisöffnungszeiten. Gerne beraten wir, aber sinnlose Diskussionen über unsere Rahmenbedingungen sind Zeitverschwendung.

Unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit, indem Sie uns Hausarztpraxen weiterhin Ihr Vertrauen während dieser Impfkampagne schenken. Ich danke allen Patienten, die uns dieses Vertrauen bereits bewiesen haben und die Geduld aufbringen, auf ihren Termin für die Auffrischimpfung zu warten.

Andrea Joerg

Hausärztin

Bensheim