„Die Abschaltung der Atomkraftwerke ist verantwortungsvoll", BA-Leserforum vom Freitag, 21. April

Eine Frage in dem Leserbrief war, ob es in Harrisburg eine Kernschmelze gab. Die Antwort ist: Ja.

Eine teilweise Kernschmelze hat durch die hohen Temperaturen und Radioaktivität einen Teil des Reaktorwassers in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Das hochexplosive Knallgas hat sich unter dem Reaktordeckel angesammelt.

Mein amerikanischer Technikpartner und Wasserstoffspezialist Roger E. Billings wurde damals mit einem Militärjet nach Harrisburg geflogen, um das Problem zu lösen – mit viel Glück ist es ihm gelungen, eine Explosion zu vermeiden. Einfach ablassen geht nicht, dann passiert das gleiche wie mit einer gut geschüttelten Colaflasche, die man öffnet. Es schäumt mächtig, um die heißen Brennstäbe bildet sich sofort Wasserdampf, der die weitere Kühlung verhindert (Tauchsiedereffekt).

Der radioaktive Prozess beschleunigt sich sehr, sehr schnell. Solch eine Knallgasexplosion kann man auf einem Video eines Fukushima Reaktors beobachten. Der einzige offizielle Hinweis, dass es in Biblis Probleme in diese Richtung gab, sind die Angaben über zerbrochene und aufgerissene Brennstäbe (offiziell „Sonderbrennstäbe“) aus dem Reaktor B, sie sind mehr als doppelt so hoch wie in Reaktor A.

Wie lange ist die Laufzeit: Sehen wir die Planung von Biblis, Baubeginn 1970 und 1972 (A und B), ab 1985 sollten die Reaktoren C und D gebaut werden und nach 20 Jahren Betrieb sollten A und B vom Netz gehen. 1985 hat der Betrieber die Bauanträge zurückgezogen und ist damit aus der Atomkraft ausgestiegen. Was dann noch kam, waren die Maximierung von Steuervorteilen und Subventionen sowie ungeplante Laufzeitverlängerungen.

Wo liegt das Problem mit der Laufzeitverlängerung: Das Hauptproblem ist die Materialversprödung durch jahrelange radioaktive Belastung. Der Edelstahl rostet nicht und sieht aus wie neu, hält den technischen Anforderungen jedoch nicht mehr stand, vergleichbar mit Osteoporose bei Knochen. In Frankreich wurden dementsprechende Materialtests in laufenden Atomkraftwerken durchgeführt – mit dem Ergebnis, dass eine Materialversprödung bereits nach zehn Jahren Betrieb so hoch ist, wie die berechneten Werte für 20 Jahre Laufzeit. Natürlich verschwand dieser Bericht erst mal zehn Jahre in der Schublade, bevor er eher zufällig veröffentlicht wurde.

Der dritte Block des Atomreaktors Flamanville 3 in der Normandie hatte Baubeginn am 3. Dezember 2007. Im Jahr 2015 haben die dortigen EDF Ingenieure einen offenen Brief an den Prefekten in Cherbourg verfasst, in dem sie vor der Inbetriebnahme des Reaktors warnen, er sei nicht sicher. Bis heute ist er nicht am Netz, einen neuen Starttermin gibt der Betrieber nicht mehr an. Der französische Rechnungshof veranschlagt die Kosten offiziell auf über 19 Milliarden Euro. An den französischen Atomreaktoren sehen wir, wie diese dahin bröckeln – und man kann nicht alle Problemstellen einsehen.

Wie wichtig war Atomkraft in Deutschland: Alle stromproduzierenden Anlagen, die ins deutsche Netz liefern, haben eine Gesamtleistung von 245 Gigawatt. Der maximale Strombedarf im November 2021 lag bei 82 Gigawatt, die Durchschnittsleistung liegt bei 61 Gigawatt. Die erneuerbaren Stromproduzenten haben eine Leistung von 91 Gigawatt und Atomkraft hatte 4 Gigawatt. Natürlich sind nicht alle Kraftwerke gleichzeitig am Netz und teilweise haben unsere Reservekraftwerke mehr Reserveleistung als der Maximalbedarf.

Im März 2023 lag die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen in Deutschland bei 55 Prozent, einem Wert, den Atomkraft nicht einmal im Traum erreicht hätte. Wir können wirklich froh sein, dass dieser Alptraum ohne einen großen Störfall vorbei ist. Wer hieran etwas ändern möchte, der sollte überlegen, ob er im Interesse unseres Landes handelt. Wir hätten schon viel früher auf neue Techniken wechseln sollen.

Helmut Schiller

Lorsch