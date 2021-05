Wieso wird nur gemäht, statt Bäume zu pflanzen?

Ich lese im Bergsträßer Anzeiger am 18. Mai, dass die Stadt Lorsch 300 Euro an Gartenbesitzer zahlen will, damit sie einen Baum pflanzen. Ich frage mich, warum sich die Stadt Lorsch nicht zuerst um ihre eigenen Grundstücke kümmert, um Bäume, Sträucher und Wildblumen-Wiese selbst zu pflanzen. Auch um ein Vorbild zu sein.

Ich wohne hier in der Friedhofstraße seit 21 Jahren und habe auf dem städtischen Grundstück hinter meinem Haus kleine Obstbäume, Sträucher und versuche, eine Wildblumen-Wiese zu pflanzen. Meine Nachbarin und ich sind mehrmals in die Stadt und zum Bauhof gegangen, um zu fragen, warum man sich nicht um das Grundstück kümmert. Null Reaktion.

Nur einmal im Jahr kommt die Stadt, um radikal abzumähen. Ich brauche kein Geld, um Bäume zu pflanzen. Ich liebe die Natur und tue, was ich kann, um sie zu erhalten. Ohne die Natur, Bienen und Insekten können wir nicht leben. Aber vielen ist das noch immer nicht bewusst.

Geranien sind für Insekten nutzlos

Tausende von Euros werden jedes Jahr für Balkon-Pflanzen ausgeben. Geranien und Petunien sind aus Sicht der Insekten nutzlos. Das Neueste ist, Sonnenblumen werden jetzt ohne Pollen gezüchtet. Nicht zu fassen! Ich frage mich, wo sind die Verantwortlichen, die behaupten, dass sie sich um die Natur kümmern?

Susan Horn

Lorsch

