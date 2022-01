Es vergeht kaum ein Tag, an dem die russische Politik und Putin nicht an den Pranger gestellt und die russische Truppenkonzentration nahe der ukrainischen Grenze als Beleg für eine aggressive Diktatur gewertet werden. Vor Schuldzuweisungen sollte man die Intentionen und Empfindungen beider Seiten abwägen und den eigenen Anteil an der Schuld nicht verdrängen.

Hinter den proklamierten amerikanischen Idealen von Menschenrechten, Bündnisfreiheit und Demokratie stehen längst andere sehr konkrete Ziele. Die Ukraine befindet sich schon lange auf der Wunschliste der USA. Dazu heißt es 1997 bei Zbigniew Brzezinski, einem der führenden amerikanischen Globalstrategen, in seinem Buch „Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft“: „Die Ukraine ist ein Dreh- und Angelpunkt ...! Ein erweitertes Europa und eine vergrößerte Nato (!) dienen den kurz- und langfristigen Interessen der US-Politik.“ Deshalb war es nur folgerichtig, dass bereits im Jahre 2006 die ukrainischen Streitkräfte von Instrukteuren der USA auf die Organisationsstrukturen und Einsatzmethoden der Nato umgeschult wurden. Auch die wiederholte Teilnahme der Nato an Manövern in der Ukraine wird man schwerlich als einen Beitrag zur Befriedung der Region bezeichnen können.

Man fragt sich, wie die USA reagieren würden, wenn plötzlich russische Truppen und Raketen an der kanadischen oder mexikanischen Grenze stehen würden.

Auf diese Frage gaben die USA im Jahre 1983 eine sehr klare Antwort. Als Kuba auf der kleinen Karibikinsel Grenada einen Flughafen baute, haben die USA diesen kurzerhand besetzt, weil ihnen der Flughafen als Bedrohung erschien. Grenada ist von Washington circa 3000 Kilometer entfernt, Kiew von Moskau etwa 750. Von einer aggressiven Politik der USA war weder damals noch bei dem mit falschen Behauptungen von den USA angezettelten Krieg gegen den Irak die Rede.

Entgegen den Zusagen, die der US-Außenminister James Baker 1990 bei seinen Gesprächen mit Gorbatschow und Schewardnadse gab, ist die Nato weit nach Osten verschoben worden. Sie ist an die Grenzen Russlands herangerückt.

Die ständig wiederholte Behauptung, Putin sei im Verhältnis zu den USA und Europa der ständige Provokateur und Kriegstreiber, erinnert an den Menschen, der den Splitter im Auge des anderen kritisiert, jedoch den Balken im eigenen Auge nicht zur Kenntnis nimmt.

Das war nicht immer so. Noch im Jahre 2016, als die Nato an der russischen Grenze Manöver durchführte, kritisierte der deutsche Außenminister diese Vorgänge als „lautes Säbelrasseln“, „Kriegsgeheul“ und ein „Anheizen der Lage“.

Auch die ständig wiederholten und gegen Russland erhobenen Anschuldigungen können das politische und militärische Aggressionspotenzial und die Fehler der USA nicht verdecken.

Dieter Stephan

Bensheim

