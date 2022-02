„Bauen auch in zweiter Reihe ...“, BA vom 2. Februar

In den nächsten Jahren sollen in Lorsch Bebauungspläne für das gesamte bereits bebaute Stadtgebiet erstellt werden. Die beiden vorliegenden Entwürfe für den Bereich um die Kolpingstraße und zwischen Kriemhilden- und Oberstraße zeigen deutlich, was das erklärte Ziel der in Lorsch vertretenen Fraktionen ist: Innenverdichtung. Überall sollen die noch bestehenden Gärten mit zusätzlichen Häusern zugebaut werden. Das bedeutet fast eine Verdoppelung der Anzahl der Häuser.

Wie begründen unsere Vertreter im Stadtparlament diese geplante massive Verdichtung und den Wegfall der Gärten? Lorsch hat ja in den Wohngebieten keine städtischen Grünflächen. Mit der Hoffnung, Antworten zu bekommen, besuchte ich die Bauausschusssitzung in Lorsch am 27. Januar. Es gab kurze vorbereitete Erklärungen der Fraktionen gefolgt von einer einstimmigen Zustimmung. Ein Anwohner hat Fragen gestellt, auf die in der Sitzung nicht eingegangen wurde, obwohl deren Beantwortung auch von allgemeinem Interesse ist. Hier sind einige der offenen Fragen:

„Soll ganz Lorsch gleichmäßig dicht verdichtet werden oder soll es Gebiete mit stärkerer Verdichtung und andere mit eher lockerer Bebauung geben?“

„Wie stark wird sich das Plangebiet zusätzlich erwärmen an heißen Tagen und wie wird sich das Stadtklima in Lorsch verändern durch die Verdichtung?“

„Welche Auswirkung auf die Lebensqualität der Bewohner wird die geplante dichte Bebauung haben und wie wertvoll sind die zusammenhängenden privaten innerstädtischen Grünflächen im Vergleich zu den Äckern vor der Stadt?“

„Warum soll in einem großen Teil des Gebietes mehr Bebauung erlaubt werden als nach dem Grundsatz „Ähnliche Bebauung“ möglich wäre?“

„Warum soll das Planziel des Schutzes der Nachbarn im wechselseitigen Austauschverhältnis nicht mit aufgenommen werden?“

Am Donnerstag werde ich zur Stadtverordnetenversammlung gehen und zuhören, ob bei der Diskussion über den Bebauungsplan die Fragen öffentlich beantwortet werden.

Uwe Wahlig

Lorsch