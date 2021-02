Den Mitbürgern möchte ich in diesen Tagen „erhöhter Freizeit und mehr Mußestunden als sonst“ empfehlen, sich durch Lesen ein Grundwissen über so wichtige Dinge wie Grundrechte des Bürgers und die Grundlagen für unsere Demokratie in Freiheit anzulesen.

AdUnit urban-intext1

Beschaffen Sie sich ein Exemplar des Grundgesetzes in Buchform oder als Broschüre. Das Wissen darüber, was unsere Demokratie so bedeutungsvoll für jeden einzelnen Bürger macht, ist in lesbarer Form jedem Mitbürger zugänglich und gehört eigentlich in jeden Haushalt – so ähnlich wie unser täglich Brot.

Sie werden es bemerkt haben, wie schnell in dieser Pandemie die Freiheiten der Bürger durch die Politik eingeschränkt werden können. Nur vorübergehend, wie gesagt wird. Und fast gehorsam folgen die Bürger den Anweisungen. Auch die Politiker und die Medien können uns nicht von der Notwendigkeit für die Einschränkung unserer Grundrechte so überzeugen, dass jeder Mitbürger seine Grundrechte in „besten Händen weiß“. Zumal dann, wenn der Bürger diese gar nicht kennt.

Freuen Sie sich über neues Wissen über die Grundrechte jedes einzelnen Bürgers in diesem Land. Sie werden sehr schnell erkennen, wann und wie mehr Klarheit und Wahrheit in den Zeiten dieser Pandemie von uns Bürgern als wünschenswerter gefordert werden sollte. Nur Mut, liebe Mitbürger.

AdUnit urban-intext2

Dieter H. Sommer

Bensheim