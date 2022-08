„Drei Grad mehr - was bedeutet das für die Menschheit, Herr Wiegandt?“, BA vom Samstag, 6. August

Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Artikel veröffentlicht haben und auch verwiesen haben auf das zugrundeliegende Buch als weitere Informationsquelle.

Und ich wünsche mir sehr, dass Sie auch weiterhin zu den Themen wie zum Beispiel Klimawandel, Gasversorgung, Laufzeiten von AKW, mögliche Formen des Energiesparens, weltweite Verflechtungen ... wissenschaftlich fundierte Fakten und Informationen liefern, um mitzuhelfen, die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, sich ein möglichst objektives Bild machen zu können, um Lobbyismus und Populismus zu erkennen, was ich gerade in der jetzigen Situation für sehr wichtig halte, um mitzuhelfen, wie der Autor des oben genannten Buches es fordert, eine „umfassende Aufklärung der Bevölkerung“ zu gestalten.

Adelheid Mathy

Bensheim