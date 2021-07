Die Überlegung unserer Baustadträtin, dass ältere Bürger aus ihren Häusern, die in der Regel von etwas Grün und einer langjährigen Nachbarschaft umgeben sind, in eine Wohnung direkt an der Bahnlinie umziehen könnten, entsetzt mich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee als solche, Wohnungen für Familien zu finden, ist zu überlegen, zumal manche ältere Menschen sich gerne etwas verkleinern möchten. Aber wer wird denn sein Häuschen aufgeben, um an einen Bahndamm zu ziehen?

In Bensheim werden die angenehmeren Baugebiete an Investoren verkauft, die gehobenen Wohnraum schaffen, und dies offenbar auch auf einfachem Weg umsetzen können.

Beruhigend ist an dem ganzen Vorhaben, dass man sich Gedanken darüber macht, wie die Mülltonnen den Bahndamm hinunter kommen sollen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Renate Rapp-Neue

Bensheim