„Reparieren statt wegwerfen“, BA vom Donnerstag, 23. März

Reparieren statt wegwerfen ist bei modernen Kommunikationsgeräten wie Handys, Tablets, PCs und Peripheriegeräten wie zum Beispiel Druckern sicher wichtig, aber nur die halbe Wahrheit.

Wesentlich wichtiger wäre es, wenn die EU die Hersteller zu wesentlich längeren Softwaresupports verpflichten würde. Dann brauchten keine noch funktionierenden Geräte ausrangiert werden.

Beispiel: Ich hatte einen Multifunktions-Drucker, also Drucker, Kopierer und Scanner in einem Gerät. Nach sieben Jahren hat der Hersteller den Softwaresupport eingestellt. Kurze Zeit später hat das Betriebssystem meines PCs den Drucker nicht mehr angesteuert, weil der Drucker keine aktuelle Software mehr hatte. Auch ein IT-Fachmann in der Verwandtschaft konnte den Drucker nicht zum Laufen bringen. Ich musste den eigentlich noch funktionsfähigen Drucker entsorgen.

Anderes Beispiel: Rund vier Jahre nach dem Erscheinen der einstigen Flaggschiff-Reihe Galaxy S9 wurde der Softwaresupport vom Hersteller eingestellt. Das März-Update 2022 war die letzte Version, die die Geräte noch erhielten. Dagegen muss die EU tätig werden.

Übrigens: In modernen Autos sind auch Computer verbaut. Mal schauen, wann die ersten Autos mangels Softwaresupport verschrottet werden müssen.

Werner Schaub

Bensheim

