Weltweites Impfstoff-Monopoly

„Impfstoff ohne Grenzen“ und „Die Corona-Kluft“, BA vom Freitag, 7. März

Als die ersten Vakzine gegen Covid-19 zugelassen wurden, deckte sich der globale (reiche) Norden damit ein. Bis Ende Februar 2021 waren allerdings erst zwei afrikanische Staaten (Ghana und Cote d’ Ivoire) über das internationale Covax-Programm mit Impfdosen beliefert worden. Insofern beschreibt die Überschrift „Die Corona-Kluft“ des Kommentars die aktuelle Situation sehr zutreffend.

Wahr ist ferner: Diese Pandemie kann nur global bekämpft werden. Allerdings stocken die „ehrgeizigen Pläne“, wie der Kommentator feststellt. Im Januar 2021 zog der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, die schon im Frühjahr 2020 mit einigen Ländern gemeinsam mit der Impfallianz Gavi die Covax-Plattform und mit der Bildung eines Patentpools für Covid-19-Produkte (Covid-19 Technology Access Pool/C-Tap) zwei Initiativen für konkretes Handeln ergriffen hatte, eine bittere Bilanz: „Über 39 Millionen Dosen Impfstoff“ seien in mindestens 49 Staaten mit hohem Durchschnittseinkommen verimpft worden, während in jenen Staaten mit den geringsten Einkommen „lediglich 25 Dosen“ verimpft wurden. Es drohe ein „katastrophales moralisches Versagen“.

Wenn jetzt unter anderem der Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) gegen die Patentfreigabe damit argumentiert, sie behindere die Forschung, sollte man meiner Meinung nach festhalten, dass die Unternehmen für Forschung, Entwicklung und Massenherstellung von Impfstoffen Milliarden Euro an Subventionen von den jeweiligen Staaten und von der Europäischen Kommission bezogen haben, die in der Endphase mehr als zwei Milliarden Euro bereitstellte. Schon im September sagte die Bundesregierung unter anderem dem Mainzer Unternehmen Biontech 375 Millionen Euro und der Tübinger Curevac 230 Millionen Euro zu.

Und auch dies sollte erwähnt werden: Die beiden Biontech-Gründer Sahin und Türeci haben ihr ganzes Berufsleben an Universitäten geforscht. Dieses staatlich finanzierte Know-how wurde dann in eigenen Unternehmen in Pharmaka umgewandelt. Auch die Mitarbeiter sind promovierte Forscher, die unter anderem an der Uni Mainz ausgebildet wurden. Das ist auch völlig in Ordnung, macht nur einmal mehr deutlich, dass Privatfirmen eher erst am Ende tätig werden, nicht am Anfang. Grundlagenforschung ist eben teuer und auch unsicher. Es wäre keineswegs verkehrt, diese öffentliche Finanzierung an Verpflichtungen zu koppeln.

Rainer Scheffler

Lautertal

